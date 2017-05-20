Между Тюменью и Салехардом появится единая автомагистраль

Росавтодор получит в федеральную собственность участки региональных дорог Югры и Ямала общей протяженностью 1199 км с целью создания единой автомагистрали между Тюменью и Салехардом.

После окончания процедуры передачи в собственность РФ оперативное управление автомобильными дорогами будет осуществлять подведомственное Росавтодору ФКУ "Уралуправтодор".

Ожидается, что процедура передачи будет осуществлена в июле 2017 года. Соответствующее решение было принято на совещание по вопросу формирования нового транспортного коридора по маршруту Тюмень – Тобольск – Нефтеюганск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард в Росавтодоре.

"Передача данной дороги в федеральную собственность поможет соединить между собой надежным транспортным сообщением несколько крупнейших центров Уральского федерального округа, обеспечив, тем самым, на еще более высоком уровне транспортную доступность и безопасность автомобильных перевозок в регионе", – отметил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Начальник ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов рассказал, что конечная цель – соединить все маршруты, закрепленные за учреждением в единую транспортную артерию.

Кроме того, с целью ликвидации разрывов на федеральной трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск принято решение о передаче в управление Росавтодора следующих участков региональных автодорог ХМАО: автомобильная дорога Нефтеюганск-Мамонтово (19 км), мостовой переход через протоку Юганская Обь в районе г. Нефтеюганска (4,7 км), автомобильная дорога Нефтеюганск-Сургут (11 км) и автодорожный мост через Обь в районе г. Сургута с подходами (11,3 км). Общая протяженность участков составит 59 км, пишет "Тюмeнская линия".