Запсибкомбанк представил гигантскую монету на выставке "Тюмень — наш дом"

Запсибкомбанк

В областной столице 12 и 13 мая прошла выставка "Тюмень — наш дом", на которой жителям рассказали о том, как изменится город в ближайшие несколько лет. Выставочный зал Тюмени превратился в модель современного города.

Сразу на входе в него разместился необычный стенд от Запсибкомбанка — десятирублевая монета с символом Тюменской области. Диаметр рекордного для банка дензнака — без малого 125 сантиметров. Каждый посетитель выставки мог сфотографироваться с монетой и затем свои фотографии увидеть в группах банка в социальных сетях: Вконтакте , Одноклассники и Facebook .

"Одна из целей выставки "Тюмень — наш дом" — еще раз показать, что ценным в жизни и судьбе каждого человека является забота о своем городе. Тюмень для Запсибкомбанка — родной город, и для нас важно не только наблюдать за его развитием и успехами, но и принимать непосредственное участие в жизни города. Выставка нашла позитивный отклик в каждом жителе, который ее посетил", — рассказывает начальник управления по связям с общественностью и рекламе Ирина Романенко.