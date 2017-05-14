Семинар по автоматизации производства пройдет в Тюмени

15:36 14 мая 2017
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radioplus.com.ua
| Фото: radioplus.com.ua

Торгово-промышленная палата Тюменской области проведет семинар, посвященный автоматизации промышленности. Мероприятие пройдет 16 июня в гостинице "Бест Вестерн Плюс "Спасская", зал "Малевич", участие бесплатное.

Докладчиками на семинаре выступят сотрудники российского представительства немецкой компании "Пепперл + Фукс", которые расскажут слушателям о новейших разработках для автоматизации промышленности (в нефтехимии, металлообработке, машиностроении, внутризаводском транспорте, упаковке, пищевом производстве, современном сельском хозяйстве и т.д.).

Кроме того, в рамках мероприятия состоится выставка образцов продукции компании для промышленной автоматизации, в числе которых индуктивные, ультразвуковые, ёмкостные, магнитные датчики, лазерные дальномеры, устройства для навигации автоматического транспорта и другие, пишет "Вcлух.ру".

Мероприятие начнется в 11.00 по адресу: ул. Ленина, 2а. Требуется предварительная регистрация по email: lilya_tpp@mail.ru, или по тел.: (3452) 689-379, 399-609.

Теги: предпринимательство , бизнес , производство , промышленность , семинар
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