Запсибкомбанк демонстрирует стабильное развитие

Запсибкомбанк продолжает успешную реализацию "Стратегии развития 20+" , целью которой является повышение эффективности деятельности банка к 2018 году более чем на 20%. О позитивных изменениях свидетельствуют и недавно опубликованные рейтинги.

Так, портал Банки.ру составил второй рейтинг банков, выпускающих национальные карты "Мир". По данным на 1 апреля 2017 года, из 75 эмитентов карты Запсибкомбанк находится на 7 месте. 98% из выпущенных карт являются зарплатными и принадлежат бюджетникам, 2% - клиентам, самостоятельно решившим оформить карту национальной платежной системы.

Портфель потребительских кредитов также увеличился. По объему выданных потребительских кредитов Запсибкомбанк занимает 31 место среди крупнейших банков России с портфелем 42,9 млрд. рублей. В текущем году банк демонстрирует дальнейший рост выдачи потребительских кредитов населению. В Запсибкомбанке по-прежнему один из самых низких уровней просроченной задолженности по розничному портфелю – немногим более 2%: почти в 4 раза ниже, чем в целом по российскому рынку.

Среди крупнейших банков по объему депозитов населения на 1 апреля 2017 года ПАО "Запсибкомбанк" занимает 37 строчку рейтинга. Объем вкладов, по данным на 1 апреля 2017 года, составил 65,5 млрд рублей. В структуре пассивов доля привлеченных вкладов от физических лиц составила 57,4%.

"Запсибкомбанк является одним из крупнейших банков в Уральском регионе, результаты его деятельности демонстрируют стабильность и высокий уровень доверия клиентов. Мы прикладываем наши усилия, чтобы сделать жизнь клиентов более удобной за счет комфортных условий кредитов, вкладов с возможностью пополнять и снимать деньги со счета 24 часа в сутки, сокращения срока рассмотрения заявок на кредиты, продвижения программы БОНУСЫ. Мало кто знает, но вместо того, чтобы копить мили или литры бензина в бонусной программе одной авиакомпании или АЗС, наш клиент может копить "универсальные" мили/литры и тратить их на покупку любых авиабилетов (в том числе на оплату всех сборов), заправляться на любой АЗС, покупать продукты, одежду и тп. Курс на взаимовыгодное сотрудничество позволяет делать партнерство долгосрочным. Эта стабильность позитивно отражается на дальнейшем развитии банка", – отмечает директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.