Тюменцам покажут, как изменится улица Мельникайте

18:34 03 мая 2017
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Увидеть 3D-модель одной из главных улиц Тюмени с реконструированными участками дороги горожане смогут на выставке "Тюмень — наш дом". Она пройдет 12 и 13 мая в Выставочном зале на Севастопольской.

Полный проект развития улицы Мельникайте со всеми развязками и техническими решениями, которые сделают ее магистралью с непрерывным движением, готов продемонстрировать "Тюменьдорпроект". 

Напомним, в октябре прошлого года открыли движение по новой развязке на пересечении улиц Федюнинского и Мельникайте. Сейчас идет работа по реконструкции магистрали на участке от улицы Хабаровской до моста, а на втором этапе строители займутся реконструкцией мостового перехода через Туру.

Изображение: пресс-служба администрации Тюмени

Теги: реконструкция , дороги , проект
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