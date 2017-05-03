Тюменцам покажут, как изменится улица Мельникайте

Увидеть 3D-модель одной из главных улиц Тюмени с реконструированными участками дороги горожане смогут на выставке "Тюмень — наш дом". Она пройдет 12 и 13 мая в Выставочном зале на Севастопольской.

Полный проект развития улицы Мельникайте со всеми развязками и техническими решениями, которые сделают ее магистралью с непрерывным движением, готов продемонстрировать "Тюменьдорпроект".

Напомним, в октябре прошлого года открыли движение по новой развязке на пересечении улиц Федюнинского и Мельникайте. Сейчас идет работа по реконструкции магистрали на участке от улицы Хабаровской до моста, а на втором этапе строители займутся реконструкцией мостового перехода через Туру.

Изображение: пресс-служба администрации Тюмени