Тюменцы стали покупать сырое молоко

Тюменцы стали покупать сырое молоко, чтобы готовить из него сыр в домашних условиях. Спрос рождает предложение: молочные цеха поставляют сырье, предварительно пропустив его через очиститель, который убирает все соматические клетки.

Как рассказала владелица юргинского молочного цеха Татьяна Швейн, из сырого молока можно также приготовить сметану и кефир. "Если купили наше молоко, но не успели вовремя выпить, добавьте несколько ложек нашего кефира и получите домашнюю простоквашу", - поделилась она.

Цех по переработке молока в Юргинском районе построили два года назад при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Выплаты по льготному кредиту удается производить строго по графику, а полученную прибыль Татьяна Швейн вкладывает в развитие дела.

Ежедневно от двух хозяйств Юргинского района и из фермы "Бизон" соседнего Омутинского района, где высокая культура животноводства, в цех поступает 3,5 тонны качественного свежего молока. Его помещают в охладитель и успевают переработать за один рабочий день. На предприятии работает 15 специалистов, которые трудятся посменно. На предприятии нет перерывов на праздники и выходные. Здесь выпускают 17 наименований продуктов питания: молоко, кефир, творог, сметану, сливки, масло сливочное, 5 видов йогуртов и сыров, пишет "Тюменская oбласть сегодня".