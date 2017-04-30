Тюменский завод будет выпускать больше облегченных бутылок

11:34 30 апреля 2017
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ru.market24.com
| Фото: ru.market24.com

На тюменском заводе "Стеклотех" планируют запустить третью линию по производству облегченной тары. Смонтировать оборудование помогут итальянские специалисты.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, уже сейчас доля этого вида продукции на предприятии составляет около 40%. Потребность в запуске новой линии связана с повышенным спросом на облегченные бутылки.

Генеральный директор завода Елена Острягина рассказала, что облегченные бутылки заказывают уже не только производители пива, но и ликеро-водочные производства. "Простая гостовская бутылка постепенно уходит в прошлое, ведь облегченная бутылка помогает сэкономить в цене: на нее уходит меньше стекла", - отметила она.

Кроме того, по словам руководителя, заказчики стремятся выделиться на торговой полке. Ребрендинг проходит постоянно, в частности сейчас началась совместная работа над новым оформлением бутылки с тюменским "Бенатом".

Теги: производство , Тюменский район , завод
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