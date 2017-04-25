Тюменские предприниматели готовятся к Жаре

С 18 по 20 мая по инициативе "Опоры России" в Тюмени пройдет масштабный трехдневный бизнес-форум "Жара". Участие в нем примут именитые предприниматели, бизнесмены и инвесторы России.

Среди партнеров мероприятия выступают такие крупные организации, как: московская школа управления "Сколково", "Рыбаков Фонд", "Высшая школа управления", "Деловая среда от Сбербанка".

Вице-президент "Опоры России", председатель тюменского регионального отделения Эдуард Омаров:

"Бизнес-форум "Жара" - это одно из самых крупных мероприятий в области за последний год. Нам удалось организовать бизнес-форум федерального уровня, который будет интересен всем – от российских инвесторов и предпринимателей до жителей города Тюмени".

В рамках форума состоится три масштабных мероприятия:

Всероссийская ярмарка инвестиций 18 мая в ДК "Нефтянике" соберет более тысячи предпринимателей и инвесторов.

Бизнес-конференция "Огонь" для предпринимателей и топ-менеджеров пройдет там же на следующий день, 19 мая.

Завершится форум 20 мая городским фестивалем "Жара". Организаторы планируют собрать до двадцати тысяч горожан в Гилевской роще.

Всем желающим успешные бизнесмены расскажут об основах предпринимательства. На трех спортплощадках на территории парка пройдут соревнования, конкурсы и мастер-классы. Запланированы десять фотозон и фотовыставок, интерактивная детская площадка. В роще жу пройдут фестивали кофе и шашлыка, гаражная распродажа, экскурсия и квесты "Тюмень предпринимательская", онцертно-развлекательная программа.

Как зарегистрироваться на мероприятия?

Всероссийская ярмарка инвестиций, 18 мая – http://investfair.ru/

Бизнес-конференция "Огонь", 19 мая – http://конференцияогонь.рф

Городской фестиваль "Жара", 20 мая - http://жарафест.рф