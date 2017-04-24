В Югре проходит XVIII Международный шахматный турнир имени Карпова

Ханты-Мансийский банк

Банк "Открытие" выступил партнером XVIII Международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова, который традиционно проводится в поселке Пойковском (ХМАО — Югра). Финансовая организация оказывает поддержку организаторам соревнований уже более 10 лет.

В числе почетных гостей турнира — международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, который уже не раз бывал в Югре: "Пойковский для меня счастливый город. Я дважды здесь играл, дважды делил первое место, поэтому очень рад сюда вернуться вновь".

Участвуют в турнире десять гроссмейстеров из России, Беларуси, Молдовы, Израиля, Испании и других стран. В Югру вновь приехал украинский гроссмейстер Антон Коробов — победитель двух предыдущих турниров.

На торжественной церемонии открытия соревнований к участникам, организаторам и гостям турнира обратился человек, чьим именем назван турнир. Международный гроссмейстер, депутат Госдумы РФ, почетный гражданин Нефтеюганского района Анатолий Карпов отметил, что турнир в Пойковском — один из самых ярких и значимых мировых шахматных событий. Он отличается боевым духом и самым доброжелательным отношением к участникам.

Параллельно со взрослыми состязаниями проходит детский турнир, на который съехались юные шахматисты со всего округа. А накануне соревнований с ними встретился Сергей Карякин. Он рассказал своим поклонникам, как нужно добиваться побед, идти к своей мечте с самого детства. По окончании встречи Сергей раздал автографы почитателям его таланта.