Заводоуковский завод "Битекс-Сибирь" создает инновации

Завод "Битекс-Сибирь", расположенный в Заводоуковске, вошел в проект "Я доверяю РФ" как предприятие, развивающее современное инновационное производство. С начала запуска здесь создали около 60 новых рецептур красок, грунтовок и штукатурки, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"В России немало производств, которые не выжимают соки из старого оборудования, а работают на современном. Наше одно из них. Мы еще один пример того, что при правильном отношении к делу конечный продукт становится востребованным на рынке", - сказал владелец завода Андрей Снисаренко.

Основную ставку заводчане делают на научную составляющую. В новых разработках участвуют сразу три стороны – технологи компании Битекс-Сибирь, ведущие ученые НИИ из Ярославля и специалисты немецкой компании Farben Burstenhoff. И такое сотрудничество дает результат, что отвечает требованиям постоянно меняющегося спроса со стороны предприятий строительной отрасли.