Запсибкомбанк наградил стратегических партнеров 2016 года

На протяжении 26 лет работы основной ценностью для Запсибкомбанка остаются его клиенты, а их качественное обслуживание является одним из приоритетных направлений. Подводя итоги работы с корпоративными клиентами в 2016 году, банк определил перечень стратегических партнеров, в который вошли 155 организаций как на территории Тюменской области, так и за ее пределами.

В течение марта дополнительные офисы банка торжественно вручали своим корпоративным клиентам памятные награды "Стратегический партнёр 2016" в знак признательности и благодарности за совместную плодотворную работу.

"Мы уверены в Запсибкомбанке как в надежном бизнес-партнере. За долгие годы сотрудничества с банком всегда чувствовался индивидуальный подход и стабильно высокое качество обслуживания, а это хороший показатель эффективной работы банка", – прокомментировал генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин.

"Прислушиваться к нашим клиентам, интересоваться их мнением, быть рядом в памятные даты, предвосхищать ожидания, - вот главная задача Запсибкомбанка в работе над поддержанием высокого уровня качества обслуживания", - комментирует директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.