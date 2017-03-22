Интересные факты из истории Ситниковского молокозавода: первая сгущенка в СССР и спецзаказ для космонавтов

Ситниковский молочный завод, являющийся сегодня филиалом АО "Золотые луга", отметит в этом году 85-летие. За время своего существования одно из старейших предприятий Тюменской области пережило все взлеты и падения экономики, Великую Отечественную войну, смену политического строя, накопив богатую и интересную историю.

Все началось в начале 1930-х годов, когда в Ситниково впервые в СССР начали осваивать технологию производства сгущенного молока.

Первую продукцию завод дал в ночь на 1 марта 1932, ей сразу же была дана высокая оценка. До конца года завод произвел 1 млн. 210 тыс. банок молочных консервов и 69 тонн сливочного масла. Весь завод размещался в одном 2-этажном корпусе. У руля предприятия, на котором работало 76 человек, стоял его первый директор Петр Николаевич Наумов.

Затем в строй начали вводить новые цеха: бондарный, жестянобаночный, строительный, механический. К концу второй пятилетки число работающих достигло пятисот человек.

Во время Великой Отечественной войны места рабочих, ушедших на фронт, занимали жены, сестры, подростки. В 1942 году коллектив дал 3,5 млн. банок молочных консервов, - это был вклад заводчан в Победу. После войны развернулось большое капитальное строительство, меняли устаревшее оборудование, строили жильё, объекты соцкультбыта.

За все время существования комбината, кроме первых двух лет после его пуска, когда сгущенка шла только в столицу, и военных лет, наибольшая часть продукции производилась для нашего региона. В 70-е годы готовили на комбинате спецзаказ - банку № 1 для питания космонавтов, подводников и пограничников.

Из года в год предприятие наращивало мощности, превращаясь в современный, технически оснащённый комбинат. Сегодня помимо молочных консервов здесь производят сливочное масло, творог, сливки, сметану, мороженое. Продукция комбината пользуется большим спросом не только в нашей области, но и далеко за ее пределами.

В начале 2000-х годов у комбината появилась своя торговая марка – "Золотые луга". В 2013 году на старейшем в регионе молокозаводе открыли новый цех по производству цельномолочной продукции. В торжественном запуске производства принимал участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По его мнению, на Ситниковском комбинате произошел серьезный прорыв в сфере переработки молока.

Объем инвестиций в строительство нового цеха составил около 800 млн. рублей. При этом предприятие получило господдержку в объеме 150 млн. рублей в виде компенсации стоимости приобретенного оборудования.

"Наш комбинат – особенный. Как бы трудно ни было, какие бы катаклизмы ни происходили в стране, оно держалось на плаву, как хороший корабль в штормовую погоду. Поэтому и сейчас, когда комбинат развивается, мы работаем с полной отдачей. Потому что это – наше, родное", - отметил директор филиала компании "Золотые луга" - МК "Ситниковский" Александр Велижанин.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское и "Живи ЗдорОво!".