Запсибкомбанк обновил линейку ипотечных кредитов

Запсибкомбанк

С приходом долгожданного тепла Запсибкомбанк начал работать в "весеннем" режиме.

Обновление коснулось всей линейки ипотечных и жилищных кредитов банка. Кредитное решение найдется, пожалуй, на любой жилищный вопрос:

- планируете приобрести квартиру в Новостройке или на вторичном рынке?

- хотели бы купить сразу и квартиру, и место в паркинге?

- хотите купить земельный участок и построить загородный дом или дачу?

- уже есть ипотека в другом банке, но платежи достаточно большие?

Запсибкомбанк предлагает новые условия по ипотеке – ставки от 10,7% годовых, при этом собственных средств на первоначальный взнос нужно всего от 10%.

"Для клиентов, выплачивающих ипотеку в другом банке, запущена программа Кредит на рефинансирование ипотечных кредитов других банков. Если клиент исправно вносит платежи по ипотеке, но желает снизить ежемесячный платеж и получить существенную экономию на процентах – он может перевести его в Запсибкомбанк. Кроме экономии за счет снижения процентной ставки, появятся и дополнительные преимущества. Среди них - удобный график и досрочное гашение без заявлений с пересчетом процентов в сторону уменьшения. Каждому клиенту бесплатно подключается сервис напоминания о платеже, а также появляется возможность снятия обременения c квартиры при оформлении кредита без залога или под залог иной недвижимости", - рассказала заместитель директора дирекции розничного бизнеса Татьяна Маркова.