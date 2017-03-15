Запсибкомбанк входит в двадцатку лидеров Высшей ипотечной лиги

Запсибкомбанк

Аналитический центр по ипотечному кредитованию и секьюритизации "Русипотека" опубликовал рейтинг банков-лидеров по ипотечному кредитованию за январь текущего года. ПАО "Запсибкомбанк" вошел в двадцатку лидеров в "Высшей ипотечной лиге" и занял 19 место с объемом выданных кредитов в размере 255 млн рублей.

В целом по стране в первый месяц выдано 40 040 ипотечных кредитов на сумму 71 млрд рублей – показатель улучшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов. По мнению аналитиков, темпы роста в последующие месяцы сохранятся.

Запсибкомбанк не только удерживает свою позицию в числе ведущих банков, но и демонстрирует постепенный рост по объему жилищного кредитования и в части усиления рыночной доли. Так, в 2016 году банк выдал ипотечных кредитов на сумму 5 559 млн рублей. Сегодня Запсибкомбанк как самостоятельно, так и в сотрудничестве с агентствами недвижимости готов предложить своим клиентам достаточно выгодные варианты кредитования.

"Ипотечный кредит является наиболее доступным способом приобретения жилья. Запсибкомбанк внимательно подходит к потребностям и возможностям каждого клиента. У нас есть ряд выгодных ипотечных решений по приобретению готового и строящегося жилья, а также для покупки земельного участка. К тому же мы ценим время и лояльность клиентов, поэтому заявки на ипотеку специалисты стараются рассмотреть в кратчайшие сроки. Высококвалифицированные специалисты Запсибкомбанка готовы предложить оптимальный вариант по кредиту, а также помочь с подбором квартиры", - отмечает директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Оформить ипотеку в Тюмени можно в любом из офисов или на сайте банка.