В Тюмени раскрыли картельный сговор медицинских компаний

В сговоре на торгах Тюменское УФАС уличило восемь поставщиков медицинских товаров. В картеле принимали участие семь московских и одна тюменская компания.

В 2013–2015 годах по обговоренной схеме фирмы фигурировали в 131 аукционе. В каждом из них участвовали, как правило, по две организации: "компания-победитель" и "компания-статист". Сначала свои цену выставляла "компания-статист", далее поступало предложение от "компании-победителя", в свою очередь "статист" цену контракта не снижал. В итоге стоимость контрактов падала всего лишь на 1–2,5%. Таким способом фирмы создавали имитацию конкуренции.

Общая сумма контрактов, которые они поделили между собой, составила более миллиарда рублей. Материалы по этому делу антимонопольная служба планирует передать в региональное управление МВД для проведения дальнейших оперативных мероприятий.