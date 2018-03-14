В Тюмени подтвердился сговор на торгах по оснащению медучреждений на 230 млн рублей

Арбитражный суд Тюменской области подтвердил факт незаконной договоренности на торгах между фирмами, которые поставляли медицинские товары в ряд госучреждений Тюмени.

В 2013–2015 годах в картеле состояли компании ООО "ОРИСтехник", ООО "Цертус" и ООО "Сибтехстандарт". Они действовали на аукционах для нужд департамента здравоохранения Тюменской области, Тюменской государственной медицинской академии (сейчас это ТюмГМУ), ОКБ №1, ОКБ №2 и других медицинских организаций. Общий доход сговорщиков от незаконных действий на торгах составил около 230 млн рублей.

Как сообщает УФАС по Тюменской области, в ходе расследования было установлено, что между руководителями компаний имелись родственные и деловые связи. Как правило, одна из компаний участвовала в торгах лишь номинально, с целью имитации конкуренции.

Фирмы были признаны нарушившими закон о защите конкуренции в части заключения устного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах. На ООО "ОРИСтехник" наложен административный штраф в размере 22 млн рублей. Остальные участники сговора к этому времени были уже ликвидированы.

Не согласившись с решением Тюменского УФАС России, ООО "ОРИСтехник" обратилось в арбитражный суд. По его мнению антимонопольный орган не доказал взаимообусловленность и взаимовыгодную направленность действий участников торгов. Арбитражный суд Тюменской области поддержал позицию Тюменского УФАС России, оставив его решение в силе.