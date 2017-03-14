Запсибкомбанк продолжает укреплять свои позиции в энергетической сфере

Зарплатные карты работникам АО "Первая энергосервисная компания" выдали сотрудники Сибирского филиала ПАО "Запсибкомбанк" 9 марта.

Зарплатный проект с АО "ПЭСК" подписан в январе 2017 года и является отправной точкой взаимодействия банка с энергетической сферой на территории Сибирского федерального округа.

Для удобства сотрудников на территории АО "ПЭСК" (Новосибирск) установлен банкомат, который позволит клиентам банка не только получать наличные, но и открывать вклады, производить оплату по кредитам банка и оплачивать прочие услуги.

АО "ПЭСК" - динамично развивающаяся инжиниринговая компания, выполняет комплекс диагностических и пусконаладочных работ на рынке технического обслуживания основных фондов предприятий, а также на рынке строительства и реконструкции энергетических и других промышленных объектов.Основными задачами компании являются выявление фактического технического состояния оборудования, зданий и сооружений посредством комплексной диагностики, пуско-наладочные работы и реконструкция энергетического оборудования.

"Этот проект очень важен для Сибирского филиала, поскольку является показателем индивидуального подхода к каждому клиенту. Показав достойный уровень обслуживания сотрудников АО "ПЭСК", ключевые энергетические компании Сибирского Федерального округа, я надеюсь, захотят стать клиентами Запсибкомбанка не только в рамках зарплатных проектов, но как индивидуальные физические лица, размещая вклады и пользуясь другими нашими продуктами", - прокомментировал директор Сибирского филиала Александр Халтурин.