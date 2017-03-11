Крупные инвесторы изучили потенциал Тюменской области на конференции в Сочи

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Инвестиционный потенциал Тюменской области презентовали рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в конце февраля. По результатам встреч с представителями крупных промышленных компаний было подписано 377 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 490,3 миллиарда рублей.

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор управляющей компании "Индустриальные парки Тюменской области" и Западно-Сибирского инновационного центра Андрей Саносян.

"На форуме в Сочи мы решили сразу несколько разноплановых задач. Одним из важнейших мероприятий стала презентация инвестиционного потенциала Тюменской области на встрече с активом общественной организации предпринимателей "Деловая Россия". Мы провели первые переговоры и наметили совместные проекты", - сообщил Андрей Саносян.

Кроме того, по словам Андрей Саносяна, тюменский индустриальный парк "Богандинский" и Западно-Сибирский инновационый центр приобрели по итогам форума новых потенциальных резидентов.

"Резидентом индустриального парка "Богандинский" может стать фармацевтический холдинг "Эвалар". Компания "Геонавигационные технологии" со своими инновационными разработками в сфере бурения скважин может прийти в Тюменский технопарк. Соответствующие соглашения подписал на форуме губернатор Тюменской области Владимир Якушев", - отметил он.