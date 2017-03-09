Запсибкомбанк плодотворно сотрудничает с компанией "Этажи"

Южный филиал ПАО "Запсибкомбанк" продолжает сотрудничество с Федеральным агентством недвижимости "Этажи" в части предоставления ипотечных кредитов по льготной ставке в 11,55% годовых. Специальная программа ипотечного кредитования по особо льготным условиям запущена на всей территории присутствия банка. Благодаря этому клиенты имеют возможность приобрести готовое жилье на вторичном рынке в кредит по низкой ставке и существенно сэкономить на обслуживании кредита при выдаче и в течение всего срока.

Так, согласно действующим тарифам ПАО "Запсибкомбанк", стоимость перевода первоначального взноса по сделке составит не более 200 рублей, что существенно выгоднее подобного тарифа большинства банков-конкурентов. Стоимость страховки приобретаемого жилья, титула и здоровья заемщика по кредиту в страховой компании "Тюмень-Полис" значительно ниже представленных на рынке аналогичных предложений. Это позволит заемщикам экономить личные средства на протяжении всего срока кредитования.

Директор южного филиала Александр Бондарев прокомментировал:

"По личному опыту могу сказать, что сотрудников ФРК "Этажи" отличает высочайший уровень профессионализма. Они способны подобрать любое жилье в Волгоградской области, которое удовлетворит самого искушенного клиента, а сделки исполняются быстро и качественно. Вкупе с высоким уровнем клиентоориентированности сотрудников Южного филиала ПАО "Запсибкомбанк" и льготными условиями программы поиск жилья стал еще удобнее".

Условием участия в данной программе является реализация сделки с привлечением риелтора ФРК "Этажи". Ускоренное рассмотрение заявки по данной программе проводится в течение не более 3-х рабочих дней.