В Запсибкомбанке обсудили стратегию развития на ближайшие годы

Запсибкомбанк

Совещание руководителей филиалов и дополнительных офисов ПАО "Запсибкомбанк" состоялось в феврале 2017 года. В традиционном ежегодном мероприятии приняли участие директора отделений банка, расположенных в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Волгоградской областях, Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве.

В первый день совещания были подведены итоги реализации Стратегии деятельности банка за 2016 год, особое внимание уделили планам 2017-2018 годов: наметили основные пути достижения стратегических целей и перспективы дальнейшей работы; состоялась конференция с участием членов правления. В завершение дня президент банка Дмитрий Горицкий вручил благодарности почетные грамоты директорам лучших отделений. В их числе оказались допофисы №33 "Няганский", №34 "Казань" Приволжского филиала, №43 "Красноселькупский", №20 "Тобольский" и Северо-Западный филиал. Памятный кубок и звание "Лучшее подразделение 2016 года" присуждены допофису № 3 "Индустриальный". Поздравления получили и директора, отметившие в минувшем году личный юбилей.

Во второй день директора отделений и начальники самостоятельных структурных подразделений банка приняли участие в семинаре-тренинге "Команда на вырост: как раскрыть, развить и реализовать потенциал сотрудников". Тренер Анной Печеркиной с учетом основных целей и ценностей Запсибкомбанка. Мероприятие было нацелено на развитие менеджерских компетенций и увеличения арсенала управленческих инструментов.

"Новые вызовы рынка требуют новых решений, а подобные мероприятия помогают их найти, мотивируют на развитие, ведь каждый из нас несет ответственность за общий результат", - подчеркнула начальник Департамента персонала и организационного развития ПАО "Запсибкомбанк" Марина Андреева.