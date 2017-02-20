Запсибкомбанк предлагает клиентам поставить на автомат регулярные переводы

Переводы для автоматического исполнения операций можно подключить в интернет-банке с 14 февраля 2017 года. Это касается переводов между своими счетами, переводов на карту Запсибкомбанка или на карту стороннего банка, переводов клиенту банка по номеру мобильного телефона и переводов по реквизитам.

Создавая шаблон перевода, нужно нажать галочку "Сделать перевод регулярным", сохранить настройки автоматического исполнения перевода, а далее банк сам будет совершать операции.

"Вам больше не нужно помнить о необходимости отправить средства, заходить в интернет-банк и каждый раз совершать переводы. Достаточно один раз подключить регулярные списания и быть уверенным, что банк осуществит перевод в нужное время", – отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Сервис "Интернет-банк" можно подключить в ближайшем банкомате при наличии карты Запсибкомбанка либо в офисе Запсибкомбанка (необходим документ, удостоверяющий личность). Более подробно о местах размещения банкоматов и инфокиосков банка можно узнать на сайте Запсибкомбанка. Ответы на интересующие вопросы можно получить в любом офисе Запсибкомбанка, а также по телефону: 8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный).