Пациенты тюменской клиники могут оплатить услуги в инфокиосках Запсибкомбанка

Сервис оплаты медицинских услуг в пользу ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1" в инфокиосках Запсибкомбанка запущен с 14 февраля 2017 года. Один из киосков работает в терапевтическом корпусе медучреждения.

Как отмечает директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников,

обратившимся за платной помощью в Областную клиническую больницу №1 теперь не придется тратить много времени на очереди. Благодаря интуитивно-понятному интерфейсу оплатить медицинские услуги в инфокиосках Запсибкомбанка сможет каждый.

Более подробно о способах оплаты, тарифах и местах размещения устройств самообслуживания можно узнать на сайте Запсибкомбанка. Ответы на интересующие вопросы можно получить в офисах ПАО "Запсибкомбанк" или по телефону: 88001005005 (звонок по РФ бесплатный).