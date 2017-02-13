В Запсибкомбанке безопасность на первом месте

Запсибкомбанк придает большое значение обеспечению высокого уровня информационной безопасности клиентов при работе в системах дистанционного банковского обслуживания, именно поэтому в интернет-банкинге для корпоративных клиентов используется SafeTouch – инновационное устройство компании "SafeTech", которая является разработчиком специальных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота.

Подмена реквизитов платежа является самым распространенным видом мошенничества: современные, хорошо защищенные операционные системы подвержены нападкам мошенников - внедрение вирусов, троянских и шпионских программ, а также других опасных приложений, с которыми антивирусные программы не справляются. Одной из самых надежных технологий является устройство SafeTouch, которое позволяет осуществить контроль проверки подлинности реквизитов платежа, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности.

Ключевыми преимуществами SafeTouch являются:

высокий уровень безопасности: устройство исключает возможность подмены реквизитов платежа злоумышленником и не позволяет подписать документ до тех пор, пока не будет нажата кнопка подтверждения операции подписи на устройстве;

удобство использования: быстрый просмотр подписываемых данных и подтверждение подписи одной кнопкой, что позволяет оперативно и удобно подтвердить верность подписываемых данных;

легкость установки: устройство не требует установки драйверов и дополнительного программного обеспечения в современных операционных системах.