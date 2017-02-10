Запсибкомбанк вошел в ТОП-50 крупнейших банков России по объему потребительских кредитов

В ТОП-50 крупнейших банков России по объему потребительских кредитов Запсибкомбанк занял 32 место.

За 2016 год Запсибкомбанк более чем в два раза увеличил объем выданных потребительских кредитов населению по сравнению с 2015 годом. Почти 23 тысячи клиентов воспользовались кредитными программами банка на потребительские нужды. На сегодня потребительский кредит - одна из самых востребованных банковских услуг.

""Потребительский кредит" – от слова "потребность". У каждого клиента она своя. Наша задача - подобрать такое финансовое решение, которое максимально будет отвечать потребностям конкретного человека и той жизненной ситуации, которую нужно решить. Сегодня у нас широкая линейка потребительских кредитов: на ремонт, на отпуск, на оплату обучения, на рефинансирование кредитов других банков и т.д. Отдельно предложение мы подготовили для людей пенсионного возраста", – прокомментировала заместитель директора Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Татьяна Маркова.

Оформить потребительский кредит можно в любом офисе Запсибкомбанка. Максимальный срок кредитования - 7 лет - позволит оформить в кредит значительную сумму, а платежи по кредиту сделать не обременительными для семейного бюджета. Процентные ставки по потребительским кредитам в Запсибкомбанке от 14% годовых. Удобное досрочное гашение с возможностью "Кредитных каникул". Оформить заявку на кредит можно в любом офисе или на сайте банка.

*На 1 декабря 2016 года.