"Тюменский бройлер" запускает бренд продукции для мусульман

Птицефабрика "Тюменский бройлер" в ближайшее время планирует запустить новый бренд "Халиф" - это продукция категории "халяль", отвечающая требованиям шариата, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

На предприятии планируют за счет яркой упаковки и новой концепции бренда, привлечь внимание мусульманского населения Тюменской области, северных округов и всего Урала. По прогнозам специалистов, это может увеличить объёмы продаж с 50 до 100 тонн месяц.

Поскольку в мусульманских традициях термин "халяль" чаще всего используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи, то бренд "Халиф" в основном - это замороженная и охлажденная птица.

"Сегодня мы пересмотрели концепцию и решили специально для мусульман сделать целую марку. Но, надеемся, что ХАЛИФ будет по вкусу как мусульманам, так и всем остальным жителям региона", - подчеркнула директор предприятия Оксана Величко.