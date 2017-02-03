Завод по производству биг-бэгов в Исетском районе заработает в марте

В Исетском районе завершается строительство завода по производству упаковочной тары из полипропилена. Открытие намечено на март текущего года.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, производство готовится к запуску. Из Европы поступило основное оборудование: лентовытяжная линия, линия для изготовления тканых мешков, испытательное оборудование и компрессоры. После поставки швейного оборудования и монтажа ожидается открытие завода "Полипак".

Предприятие будет производить биг-бэги, или мягкие контейнеры разных форм, вместимостью до двух тонн. Современная тара, которую используют для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, таких как цемент и песок; для различных смесей, удобрений, гранулированного пластика и так далее, востребована не только в России. Также исетский "Полипак" планирует выпускать полиэтиленовую пленку разной плотности и прозрачности, а также изделий из нее. Планируемые объемы производства – не менее 1 млн штук продукции в год. . На заводе будет создано более 100 рабочих мест.

Основным инвестором проекта, который стартовал в июне 2015 года, является ООО "Нео-Ком", общий объем инвестиций составляет порядка 300 млн рублей.