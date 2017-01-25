За год Китай увеличил присутствие на Ямале в 19 раз

Импорт из Китая в зоне деятельности Ямало-Ненецкой таможни увеличился в течение 2016 года в 18,9 раза. Как передает пресс-служба таможенного органа, на Поднебесную приходится 72,3% от общего объема импорта; еще 14,9% - на Индонезию и 5,2% - на Бельгию.

94,7% импорта составляют котлы, оборудование и механические приспособления, еще 2,8% - электрические машины и оборудование.