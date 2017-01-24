Нефтяник попросил тюменцев сэкономить 30 миллиардов долларов

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Авторитетный российский ученый-геолог, 82-летний академик Алексей Конторович дал напутственное слово исследователям из "индуса". Посетив на прошлой неделе областной центр по поводу 85-летия корифея тюменской геологической науки Ивана Нестерова, он дал интервью пресс-службе вуза.

Прежде всего, академик поделился мнением о том, когда в Тюменской области кончится нефть. По его словам, еще не скоро, потому что до сих пор нефтяники "снимают сливки" - эксплуатируют только крупные месторождения. В то же время в запасе остается еще много небольших месторождений, но в которых в совокупности сосредоточены миллиарды тонн нефти (напомним, что за всю историю нефтедобычи в Западной Сибири извлечено чуть больше 12 миллиардов тонн).

Затем, до сих пор не созданы технологии добычи сибирской сланцевой нефти, которая ассоциируется с баженовской свитой. Юбиляр Нестеров оценивает запасы нефти в баженовской свите в 173 миллиарда тонн, но его молодой коллега более осторожен, заявив, что там "нефти не меньше, чем то, что мы добыли". Только как же до нее добраться? По словам Конторовича, американцы, чтобы открыть свою сланцевую нефть, потратили 30 лет и вложили в это дело технологии на $30 миллиардов. Но у России ситуация особая:

В начале года, когда я встречался с президентом нашей страны, я сказал, что у нас нет в экономике этих 30 млрд долларов, и у нас нет разбега в 30 лет.

А значит, тюменцам придется сэкономить, чтобы начать разработку баженовской свиты, не имея этих денег. Пока что интересы земляков лежат в другой плоскости. Например, тот же Нестеров занялся изучением возможностей кремния. Как передает отдел информационной политики ТИУ, запасы оного материала в регионе, которые выходят на поверхность, Иван Иванович оценивает в 100 миллиардов. Член-корреспондент РАН уже придумал, что с ними делать:

Кремниевая пластина будет вместо бензина и керосина. Я примерно прикинул, одной заправки хватит автомобилю на 300 лет!

Возможно, что не триста лет, а больше. Ведь ученые университета японского города Киото сумели недавно увеличить КПД солнечных батарей с 20 до 40 процентов. Что же тогда делать с нефтью? Неутомимый Нестеров предлагает создавать из нее алмазы.