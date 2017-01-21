Продукция заводоуковского завода получила высокую международную оценку

Краски и штукатурки, произведенные на заводе "Битекс-Сибирь" в Заводоуковске, прошли международную классификацию и подтвердили свое соответствие высшему европейскому классу, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Так, смеси показали лучший среди всех российских красок результат по паропроницаемости. Краска и штукатурка получились с эффектом мембраны - снаружи влагу держат, а изнутри выпускают. Кроме того, достаточно одного дождя, чтобы смыть с них пыль или грязь. Это увеличивает срок службы, а срок гарантии вырастает минимум до 15 лет. Также отлично эта краска подходит для помещений с повышенной влажностью, например, для кухонь и ванных комнат.

Сейчас завод "Битекс-Сибирь" готов производить краску в больших объемах, в одну смену выпускается до 750 тонн продукции в месяц. Однако при необходимости может увеличить выпуск в два-три раза.