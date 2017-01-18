Четыре из пяти самых быстроразвивающихся городов мира оказались в Азии

Специализирующая на недвижимости инвестиционная компания Jones Lang LaSalle опубликовала очередной ежегодный топ-30 наиболее динамично развивающихся городов мира. В первую пятерку вошли Бангалор (Индия), Хошимин (Вьетнам), Шанхай (Китай) и Хайдарабад (Пакистан). Посередине в эту азиатскую компанию компанию вклинилась только Силиконовая долина из США. Правда, если считать по отдельности ключевые для долины города - Сан-Франциско и Лос-Анджелес - они занимают в рейтинге только 21 и 27 места.

Ни один город из СНГ, Центральной, Восточной или Южной Европы в топ-30 не вошел. Из региона Ближнего Востока в рейтинге оказался только Дубай.