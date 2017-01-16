Годовой мониторинг показал, что в Тюмени воздух в норме

Лабораторный контроль качества атмосферного воздуха в Тюмени ведется региональным Роспотребнадзором в рамках социально-гигиенического мониторинга. В 2016 году в 6 имеющихся мониторинговых точках отобрано 263 пробы. Отмечены единичные случаи превышения от 1,1 до 2 ПДК по содержанию взвешенных веществ, формальдегида, оксида углерода, фенола. Средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышали гигиенических нормативов, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (5 ПДК и более) не регистрировался.

Как сообщается на сайте тюменского Роспотребнадзора, исследования проводятся в зоне жилой застройки, на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий и вблизи автомагистралей. В пробах атмосферного воздуха определяются взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, свинец, фенол, формальдегид, 3,4-бенз(а)пирен, бензол, хром, дижелезо триоксид.

Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводит собственные наблюдения. Ежедневно, 3-4 раза в сутки, воздух анализируется на содержание 18 вредных примесей. В минувшем декабре проведено 2 512 таких измерений, случаи превышения ПДК не зарегистрированы. В рамках межведомственного взаимодействия ЦГМС и Роспотребнадзор регулярно обмениваются собранной информацией.