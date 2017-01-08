Тюменский производитель мебели расширит производство

Тюменская компания "Мебель групп" в 2017 году планирует начать проект по расширению производства и обеспечить рабочими местами еще 30 человек. Планируется, что объем инвестиций превысит 70 миллионов рублей.

Как рассказала в интервью газете "Тюменская область сегодня" генеральный директор компании Ирина Ачинович, к настоящему времени мебельщики ввели в строй шесть производственных цехов, четыре склада, три торговых зала.

Клиентам предлагается более 6000 позиций продуктов: ламинированная плита, мебельная фурнитура, ПВХ-кромка, фасады и столешницы, готовая корпусная и мягкая мебель, многое другое. При осуществлении своих проектов предприятие неоднократно пользовалось государственной поддержкой.

"У нас уже не мелкое производство, за время деятельности коллектив вырос до 140 человек и каждый год увеличивается. Для малого мебельного бизнеса растем достаточно быстрыми темпами. Увеличиваем количество выпускаемой продукции, ее номенклатуру, привлекаем лучших специалистов города и даем возможность расти молодежи, принимая на работу выпускников лесотехнического колледжа", - отметила Ирина Ачинович.