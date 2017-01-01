Более 75% самозанятых тюменцев продолжают свое дело

Программа самозанятости населения в Тюменской области действует с 2012 года. За это время свое дело открыли более 960 прежде безработных граждан, 75% из них удержались на рынке и продолжают вести бизнес, рассказал начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями регионального департамента труда и занятости Сергей Гайдаржи.

"Это свидетельствует о том, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, люди довольно крепко стоят на ногах", - подчеркнул начальник управления. Кстати, только за 9 месяцев 2016 года свое дело по программе открыли 232 человека. Государственная услуга по содействию самозанятости подразумевает финансовую помощь в размере не более 117 600 рублей.

Самыми популярными видами экономической деятельности в Тюменской области, которыми жители начинаю заниматься в рамках программы, являются: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, розничная торговля, разведение крупного рогатого скота, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Есть и такие направления, которые зарегистрированы единожды: издание книг, розничная торговля по заказам, производство чая и кофе, пишет "Вслyх.рy".