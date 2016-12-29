В индустриальном парке "Богандинский" создана зона экономического развития

11:00 29 декабря 2016
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www.agro-tv.ru
| Фото: www.agro-tv.ru

Распоряжение о создании зоны экономического развития в Индустриальном парке "Богандинский" сроком на 10 лет подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Для ее резидентов устанавливается льготный порядок налогообложения, предусмотренный региональным законодательством. В частности, ставка налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет субъектов РФ, в размере 14%; ставка налога на имущество организаций в размере 0%. Самое важное для инвесторов, что данные условия действуют автоматически без дополнительных обращений и проволочек.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, зона экономического развития создана с целью увеличения объемов инвестиций, создания производств, на которых выпускают новые виды продукции, в том числе, имеющей импортозамещающий потенциал.

 

Теги: Владимир Якушев , инвестиции , производство , экономика
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