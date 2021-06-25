Вечер испанской музыки состоится в Тюмени

Фото: ТМПО

Музей "Усадьба Колокольниковых" приглашает всех ценителей красивых южных мотивов на музыкальный вечер "Салют, Испания!". Концерт состоится 26 июня в 17:00, вход свободный по предварительной записи.

В программе - зажигательные ритмы фламенко, знойные испанские мелодии в исполнении инструментального ансамбля гитариста-виртуоза Антона Дерябина. Настоящим украшением вечера станет выступление уникального талантливейшего скрипача Даниила Елькина. Ведущая вечера - Ольга Глазунова.

Музей "Усадьба Колокольниковых" расположен по адресу: ул. Республики, 20. Количество мест на концерте ограничено. Обязательна предварительная запись онлайн по ссылке или по телефону: 8 (3452) 46-49-63. Возрастная категория 6+.