ТОП-10 онлайн экскурсий по российским музеям

Карантин — не повод сидеть без дела и грустить. Как вы знаете, из-за самоизоляции многие кинотеатры, концертные залы, библиотеки перешли на онлайн-формат, чтобы у людей была возможность проводить время с пользой.

Проект "Афиша Тюмень" представляет вам ТОП-10 виртуальных экскурсий по музеям, которые вы можете посетить, не выходя из дома. Если до этого дня вы постоянно откладывали саморазвитие на потом, то пусть именно эта подборка станет вашей отправной точкой.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ "ЭРМИТАЖ"

Крупнейший комплекс изобразительного и декоративно-прикладного искусства открывает перед вами свои двери. Эрмитаж — визитная карточка Санкт-Петербурга, обязательное место для посещения при знакомстве с городом. На этой экскурсии вам представят парадные залы Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, часы-павлин, залы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рыцарский зал и Колыванскую вазу. Вы погрузитесь в атмосферу музея, а поможет вам в этом необычный формат съемки, который создает атмосферу присутствия.

Где: по ссылке

Бесплатно

Возраст: 0+

АПАРТАМЕНТЫ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Мария Александровна — супруга императора Александра II и мать Александра III. Она прожила с мужем почти 40 лет и, помимо Александра III, родила ему еще семерых детей. Для императора Мария Александровна стала замечательной женой и прекрасной хозяйкой.

Если вы хотите увидеть покои супруги Александра II, то советуем посетить данную экскурсию, которую ведет Елена Туркова — сотрудник Научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа.

Где: по ссылке

Бесплатно

Возраст: 0+

ЭКСКУРСИЯ ПО ЕКАТЕРИНИНСКОМУ ДВОРЦУ В ДВУХ ЧАСТЯХ

Ольга Щербановская приглашает вас прогуляться по парадным залам дворца, побывать в Большом зале и Янтарной комнате, посетить Золотую анфиладу. Это место — бывший императорский дворец, официальная летняя резиденция Екатерины I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, поэтому данная экскурсия заслуживает вашего внимания.

Где: 1 часть, 2 часть

Бесплатно

Возраст: 0+

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЭКСКУРСИЯ ПО ШЕДЕВРАМ МУЗЕЯ

Наверное, не существует человека, который бы не знал это место, созданное Павлом Михайловичем Третьяковым в 1856 году. Сегодня здесь насчитывается около 170.000 произведений, относящихся к 11-20 векам.

Генеральный директор Зельфира Трегулова вместе со специальным гостем Сергеем Шнуровым проводит экскурсию, где рассказывает о самых интересных экспонатах.

Где: по ссылке

Бесплатно

Возраст: 0+

ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ РАЙОНУ "КОЛОМНА"

Санкт-Петербург — один из самых известных городов России, построенный царем Петром I в 1703 году. Конечно, за такую огромную жизнь это место накопило немало достопримечательностей, которые вы можете посмотреть сегодня в онлайн-формате. Район "Коломна" — тихий, уютный центр северной столицы, сохранивший постройки с архитектурой 19 века.

Где: по ссылке

Бесплатно

Возраст: 0+

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. СУДЬБА НАТАЛЬИ ПУШКИНОЙ

Александр Сергеевич Пушкин — выдающийся поэт, о котором знает каждый житель России. Наталья Гончарова — жена писателя, родившая любимому мужу 6 детей. Она рана овдовела и после смерти А.Пушкина замкнулась в себе, укрывшись от мира в имении Полотняный Завод. Но жизнь и дести заставили ее снова поверить в себя и выйти в свет. Как сложилась судьба Натальи Гончаровой после смерти супруга, смогла ли девушка вновь выйти замуж и как она справилась одна с воспитанием детей? Обо всем этом узнаете на экскурсии.

Где: по ссылке

Бесплатно

Возраст: 0+

ЭКСКУРСИЯ ПО ВАСИЛЬЕВСКОМУ ОСТРОВУ

Это крупнейший остров Санкт-Петербурга, расположенный в дельте реки Невы. Он имеет удивительную историю, которая берет начала в 1630 году (первое упоминание). На данной экскурсии вы сможете узнать о необычных названиях улиц-линий, о каналах Васильевского острова и мистическом районе.

Где: по ссылке

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Возраст: 0+

ЭКСКУРСИЯ В БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ

2020 — год 75-летия со дня великой Победы. Конечно, нельзя упустить такой шанс и не окунуться в историю Великой Отечественной войны. Брестская крепость расположена в городе-герое Бресте, который в течение трех лет пытались захватить германские войска. Эксклюзивные фотографии, архивные истории, тайные подвалы — все это вас ждет на экскурсии.

Где: по ссылке

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Возраст: 0+

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА

Эта церковь была создана по проекту Франческо Растрелли и освещена по приказу Елизаветы Петровны в 1756 году. За полтора века здесь была только одна реконструкция, которая завершилась в апреле 2019 года. В период войны 1941-1945 гг. интерьер серьезно пострадал и его пришлось с трудом восстанавливать. О том, как возрождали историю, расскажет главный архитектор музея Мария Рядова.

Где: по ссылке

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Возраст: 0+

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

Это еще одно удивительное место в центре Санкт-Петербурга. В течение 17 лет мастера создавали дворец из гранита и разноцветного мрамора, что и послужило поводом для такого названия. Трехэтажное здание с часовой башней, скульптурами Федота Шубина и лепными горельефами поражает своей красотой. На этой экскурсии вы сможете познакомиться с мраморным дворцом и приобщиться к истории.

Где: по ссылке

Бесплатно

Возраст: 0+

Помните, что карантин — время становиться лучшей версией себя!

Карина Позднякова