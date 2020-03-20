Тюменцев приглашают в музыкальную гостиную в режиме онлайн

Фото: пресс-служба ТМПО

Проект Музейного комплекса им. И.Я. Словцова "Музей в каждый дом" продолжает радовать тюменцев во время введенного в Тюменской области режима повышенной готовности яркими онлайн мероприятиями, и традиционная музыкальная гостиная, проводившееся по пятницам, не отменяется.

Сегодня, 20 марта в 16:30 тюменцев ждёт вечер фортепьянной музыки. Во время прямой трансляции каждый сможет насладиться великолепными композициями от сотрудника ТМПО - Александра Шевченко. Импровизация, буря положительных эмоций, вдохновение - вот, что зрителей ждёт на протяжении всего выступления!

Просмотр бесплатный. Чтобы насладиться выступлением артиста, достаточно пройти по ссылке на аккаунт музейного комплекса в социальной сети Instagram. Возрастные ограничения отсутствуют, категория 0+.