Тюменцев приглашают прокатиться по вечернему городу с экскурсоводом

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение в марте организует три экскурсии "Ночь. Улица. Фонарь...Автобус". Старт от остановки "Набережная" 14, 21 и 28 марта в 19:00 и 20:00.

Жители и гости города прокатятся по вечерней Тюмени на комфортабельном двухэтажном автобусе. Экскурсанты увидят город с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту Влюбленных и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти.

Опытный экскурсовод расскажет интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", о знаменитых людях нашего края.

Не обойдется и без посещения старинных кварталов Тюмени, например, Сараи, Потаскуй, Затюменка.

Стоимость билета: 250 руб. – 1 этаж, 350 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет на втором этаже – 250 руб. (Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено).

Возрастная категория 6+. Телефон +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 7372.

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).