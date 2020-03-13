Тюменцев приглашают прокатиться по вечернему городу с экскурсоводом

Тюменское музейно-просветительское объединение в марте организует три экскурсии "Ночь. Улица. Фонарь...Автобус". Старт от остановки "Набережная" 14, 21 и 28 марта в 19:00 и 20:00.
Жители и гости города прокатятся по вечерней Тюмени на комфортабельном двухэтажном автобусе. Экскурсанты увидят город с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту Влюбленных и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти.
Опытный экскурсовод расскажет интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", о знаменитых людях нашего края.
Не обойдется и без посещения старинных кварталов Тюмени, например, Сараи, Потаскуй, Затюменка.
Стоимость билета: 250 руб. – 1 этаж, 350 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет на втором этаже – 250 руб. (Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено).
Возрастная категория 6+. Телефон +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 7372.
ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).
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