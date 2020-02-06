Тюменцев приглашают на вечерние экскурсии по городу

Фото: пресс-служба ТМПО

Вечерние экскурсии "Ночь. Улица. Фонарь... Автобус" состоятся 8, 15, 22, 29 февраля в 18:00 и 19:00. Старт экскурсии от остановки "Набережная".

В феврале у тюменцев вновь есть возможность прокатиться на двухэтажном автобусе по городу.

Необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени – порой новой и незнакомой. Вы увидите город с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту Влюбленных и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти.

Вы сможете оценить классические формы Тюменского Драматического театра. И, конечно, узнаете интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", о знаменитых людях нашего края, побываете в старинных кварталах Тюмени (Сараи, Потаскуй, Затюменка).

Продолжительность экскурсии 50 минут. За это время вы максимально прочувствует атмосферу вечерней Тюмени и, возможно, влюбитесь в город заново.

Стоимость билета: 250 руб. – 1 этаж, 350 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет на втором этаже – 250 руб. (Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено).

Возрастная категория 12+. Телефон: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).