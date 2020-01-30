Топ мероприятий в Тюмени на 31 января - 2 февраля

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.

Лекция "Академии начинались с Поэзии" (16+)

Посетив лекцию, ты узнаешь историю становления высшего образования в России, посмотришь рейтинги университетов галантного 19 века и узнаешь, в каких из них предпочитали учиться русские писатели. Узнаешь, за что тогда могли исключить и как можно было попасть на бюджет, если все места договорные, как однокурсник какого русского писателя на День студента купался в бассейне со стерлядью и почему именно поэзия стоит у истоков российских ВУЗов. Подробнее и запись по тел.: +7 (3452) 68-11-11.

Когда: по предварительной записи

Где: исторический парк "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

Интерактивная программа "Русские хороводные игры" (6+)

Дворец национальных культур "Строитель" приглашает детей, а также их родителей на интерактивную программу "Русские хороводные игры". Специалисты по сохранению и развитию русской культуры познакомят детей с играми "Дударь", "Чиж" и "Золотые ворота", проведут викторину на знания русских народных сказок. Тебя ждут хороводы, и вам представится уникальная возможнось поиграть на русских деревянных музыкальных инструментах.

Когда: 31 января в 13:00

Где: кафе ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Стоимость: 110 рублей

Оркестр "Камерата Сибири" (6+)

Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев. Концертмейстер оркестра – лауреат международного конкурса Юлия Прямова. Посвящение 260-летию со времени кончины Г.Ф. Генделя (1685 – 1759). В программе: оратория "Мессия" (избранное), цикл пьес "Музыка на воде", созданный в 1717 году для торжественного парада на Темзе флотилии короля Англии Георга I.

Когда: 31 января в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 100 рублей

Спектакль "Шесть блюд из одной курицы" (18+)

Авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки. Очень смешная, современная и трогательная история о матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже "мальчика", и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

Когда: 31 января в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 500 рублей

Показ фильма "Маяк" (16+)

Однажды в XIX веке в штате Мэн два смотрителя маяка на целый месяц оказались заперты друг с другом. Не только на острове, но и в кадре с тесным соотношением сторон — 4 к 3. В плену кинокамеры Роберта Эггерса — режиссера, дебютировавшего всего четыре года назад, но уже признанного мастера выворачивать героев жанрового кино наизнанку. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 31 января в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная, 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Дискотека XX века (18+)

Прозвучат популярные песенные хиты 80-90-х (зарубежные и отечественные).

Когда: 31 января в 20:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44к3)

Стоимость: 500 — 1000 рублей

Вечер встречи выпускников (18+)

Всем тем, кто разделяет приятные воспоминания школьной и студенческой жизни! Весь вечер для на сцене кавер-группа Saint Tropez. Для именинников — скидка на основное меню кухни 15%.

Когда: 31 января и 1 февраля, сбор гостей в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: вход – 200 рублей, депозит при бронировании – 500 рублей

Спектакль "Игрушки" по стихам Агнии Барто (0+)

В игровой форме юные спасатели Саша и Маша прочтут вместе со зрителями самые известные стихи и помогут малышам научиться ценить дружбу на примере помощи любимым игрушкам.

Когда: 1 февраля в 10:00 и 16:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 300 рублей

Лыжная прогулка по Припышминскому бору (12+)

Дневная лыжная прогулку по Припышминскому бору в районе села Онохино. Специально для новичков и любителей пройдет обучение по передвижению на лыжах с выходом на маршрут не более 5 км. В завершении прогулки - горячий чай на костре. При себе иметь: перекус и термос с горячим чаем; лыжи, ботинки, палки; одежду по погоде, тёплые перчатки. Дети только в сопровождении родителей. Запись по телефону: 8 (919) 944-83-39 (Алёна).

Когда: 1 февраля с 12:00 до 16:00

Где: спортивно-оздоровительная база "Азимут" (18-й км Червишевского тракта)

Стоимость: 300 рублей с человека (в стоимость не входят трансфер, питание, аренда лыжного снаряжения)

Кинопоказ "На стиле" (16+)

Ребята из Mafia dance family устраивают кинопоказ. В программе — фильм "На стиле". К твоим услугам — большой экран и мягкие пуфики, на которых можно лежать. Идеальные условия для просмотра хроники хип-хопа.

Когда: 1 февраля в 17:00

Где: мультицентр "Контора пароходства" (25 Октября, 23а ст 1)

Вход свободный!

Спектакль "Мёртвые души" (12+)

Музыкальный фарс по мотивам поэмы Николая Гоголя.

Когда: 1 февраля в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300 – 1200 рублей

Спектакль "Светлые души" (16+)

Спектакль о добрых и искренних людях – шукшинских чудиках – о тех, кого, действительно, хочется назвать светлыми душами. Он построен на трогательных историях, смешных и грустных, которые отзываются в сердце каждого зрителя.

Когда: 1 февраля в 18:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 500 рублей

"Дом, который…": вечер мастерской современного танца (6+)

Твоему вниманию — хореографические миниатюры от самых маленьких танцовщиков contemporary dance до самых старших учеников, а также детский хореографический спектакль "Дом который...".

Когда: 1 февраля в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 200 рублей

Бенефис Эльвиры Саниевской (сопрано) (6+)

В концерте принимают участие: Тюменский филармонический оркестр, Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков, Дирижер Владимир Добровольский, Хоровая капелла Тюменской филармонии и другие. В концерте прозвучат арии и дуэты из любимых опер и оперетт.

Когда: 1 февраля в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Челюскинцев, 45)

Стоимость: 200 — 500 рублей

Цирк Марицы и Дана Запашных (0+)

Гастроли поистине грандиозной международной программы под руководством заслуженной артистки России Марицы Запашной. Настоящий парад звезд, атмосфера праздника и незабываемые эмоции - всё это ожидает зрителей программы.

Представители самой известной цирковой династии представят публике номер "Корабли пустыни" – очаровательные наездницы и их величественные верблюды. Неповторимый Дан Запашный с дрессированными шимпанзе покорят сердце каждого зрителя. Захватывающие канатоходцы, ослики и обезьянки, смертельно опасные акробатические номера под куполом цирка, воздушные гимнасты и многое другое! Всю программу — одни из лучших клоунов мира, невероятные мастера смеха из Италии под руководством Адамса Форначари. Эксклюзивные артисты из Европы заставят тебя улыбаться и создадут неповторимую атмосферу итальянского праздника.

Когда: 1 февраля в 16:00, 2 февраля в 15:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 500 — 1500 рублей

Массовые катания на коньках (6+)

Катание проходит каждую субботу и воскресенье (за исключением дней соревнований по фигурному катанию на коньках) на крытом катке. Длительность одного сеанса – 1,5 часа. Подробности по телефону: 8 (3452) 69-38-55.

Когда: каждую субботу и воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00

Где: каток "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр.1)

Стоимость: 200 — 450 рублей (+ 100 рублей прокат коньков)

Выставка "Искусство для сердца" (6+)

Выставка подлинников картин бенгальского художника и миротворца, общественного деятеля Шри Чинмоя.

Когда: со 2 по 28 февраля

Где: молодежный театральный центр "Космос" (ул. Республики, 165а)

Вход свободный!

Викторина "Мозгобойня" (18+)

Это интеллектуально-развлекательная командная игра, основанная на логике и смекалке. Подробности и регистрация по ссылке mozgo.com.

Когда: 2 февраля декабря в 17:00

Где: Хоббит-холл (ул. Николая Федорова, 9)

Стоимость: 300 рублей с человека

Продолжение и подробности можно найти здесь.