Тюменцы провели свой "Стальной характер" в Казахстане

5 сентября в Астане прошел экстремальный забег с препятствиями "Стальной характер". Первый международный старт тюменского проекта собрал более 500 участников из 16 городов Казахстана.

"Стальной характер" родился в Тюменской области и за годы работы стал одним из заметных проектов российского массового спорта. Он объединяет людей разных возрастов и профессий независимо от уровня подготовки. На трассу они выходят ради спортивного результата, личного вызова, командной поддержки и ярких эмоций.

В Астане участники преодолели дистанции на 3, 5, 7 и 9 километров с препятствиями различного уровня сложности. Подходящий маршрут могли выбрать и новички, впервые вышедшие на экстремальную трассу, и опытные спортсмены.

Андрей Потапов, руководитель проекта "Стальной характер":

Для нас это не просто новый город на карте. Это первый международный старт в истории “Стального характера” и подтверждение того, что созданный в Тюмени формат востребован далеко за пределами региона и страны. Казахстан встретил нас очень тепло: участники приехали из 16 городов, а на трассе царили энергия, взаимовыручка и настоящее желание преодолеть себя.

Дебют в Астане подтвердил интерес аудитории к формату "Стального характера". Участники проверили себя на прочность, преодолели трассу вместе с друзьями и коллегами и почувствовали атмосферу большого спортивного события. Команда проекта получила опыт проведения зарубежного старта и новые возможности для развития в Казахстане и других странах.

Реализация первого международного старта стала возможной благодаря совместной работе организаторов, партнеров, волонтеров и представителей спортивного сообщества. Команда "Стального характера" выражает благодарность Консульству Российской Федерации в Республике Казахстан, Консульству Республики Беларусь в Республике Казахстан, а также Управлению по физической культуре и развитию спорта акимата города Астаны за поддержку и содействие в проведении мероприятия. "Стальной характер" продолжит расширять географию и развивать сообщество, в котором каждый новый старт становится шагом вперед, заявили организаторы.