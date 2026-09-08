Портрет Юрия Шатунова появился на одном из зданий Тюмени

На месте памяти Юрия Шатунова в Тюмени появился мурал с портретом певца. Открытие арт-объекта приурочили ко дню рождения фронтмена группы "Ласковый май".

Портрет находится на доме №6 по улице Гаспаровской, вместе с художником Андреем Топоровым и более 20 поклонниками творчества Шатунова компания "Брусника" продолжила и развитие территории.

"Изначально здесь появилось "многослойное" пространство: на колоннах моста размещены строки из песни "Детство", конструкции стилизованы под кассетный плеер, а одна из колонн – под шариковую ручку Bic, которой в 90-х перематывали пленку. Но не было портрета. Теперь пространство приобрело законченную форму", – пояснили представители девелопера.

Автор портрета художник Андрей Топоров рассказал, что при создании мурала специально выбрали приглушенные оттенки краски, чтобы это место стало спокойным продолжением изначальной задумки и гармонично вписалось в пространство, не выбивалось в цветовых решениях передавало синергию и спокойствие.