Дело о хулиганстве после драки на пешеходной улице завели в Тюмени

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 местных жителей, в том числе двух подростков.

Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с угрозой его применения, совершенное группой лиц).



По версии следствия, 25 мая 2026 года в ночное время обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома № 33 по ул. Республики г. Тюмени из-за незначительного повода вступили в словесный конфликт с двумя потерпевшими и нанесли им множественные удары по голове и телу.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.