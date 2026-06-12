ФК "Тюмень" завершит сезон домашним матчем под руководством нового тренера

ФК "Тюмень" проведет последний матч сезона в рамках Серебряной группы LEON-Второй лиги "А". Наши игроки сыграют с "Аланией" из Владикавказа. Он пройдет под руководством нового главного тренера Виктора Тренёва, контракт с которым подписан пока на год. На этой неделе бывший наставник Тимур Касимов сложил полномочия.

Перед финалом "Тюмень" на восьмом месте в турнирной таблице с 19 заработанными очками. Из 17 матчей было пять побед, четыре ничьих и восемь проигрышей.

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