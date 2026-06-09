Клуб, обыгравший МФК "Тюмень" в финале неделю назад, распущен

Ещё недавно "Ухта" стильно обыграла наш МФК "Тюмень" в решающей серии Суперлиги, а сегодня объявила о снятии с чемпионата. Причина цинично проста: не хватает денег. В российском спорте это привычное дело, но "Ухта" — не середняк, а двукратный чемпион страны, выигравший два последних сезона подряд.

МФК "Тюмень" остался с серебряными медалями. Губернатор Тюменской области Александр Моор нашёл правильные слова для своей команды: он поздравил спортсменов, подчеркнув, что они достойно бились во всех матчах. Глава региона поблагодарил игроков за яркие эмоции, подаренные болельщикам, и резонно заметил: участие в финале – само по себе большое достижение.

Печальная статистика: с 2003 года лигу по финансовым причинам покинули 24 команды. Большинство канули в Лету. Среди них были чемпионы — "Дина", "Динамо", а теперь в этот скорбный список войдёт и "Ухта".

Фото - телеграм-канал Александра Моора