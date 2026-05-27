"Резвые пинетки": на старт Зеленого марафона в Тюмени выйдут малыши

Забег "Резвые пинетки" в рамках Зеленого марафона в Тюмени — один из самых милых и зрелищных. Он помогает привить детям любовь к спорту и с ранних лет формировать привычку к здоровому образу жизни. Об этом рассказал менеджер по коммуникациям и событийным проектам Западно-Сибирского отделения Сбербанка Александр Лушенков, который вместе со своими детьми принимал участие в забеге.

Александр Лушенков, менеджер по коммуникациям и событийным проектам Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

И дочка, и сын участвовали в забеге "Резвые пинетки". Это были их первые в жизни соревнования. В этом году они не доросли до детских забегов, поэтому будем участвовать в семейном костюмированном забеге на один километр. Любовь к спорту надо прививать детям с самого раннего детства, чтобы потом это стало полезной привычкой на всю жизнь.

Забег "Резвые пинетки" в рамках Зеленого марафона в Тюмени состоится и в этом году. Тюменские малыши в возрасте от 6 до 12 месяцев преодолеют дистанцию пять метров, а самые быстрые получат подарки и сертификаты на покупки. Детские соревнования состоятся на площади у мультицентра "Контора пароходства" на ул. 25 Октября, 23А, стр. 1. Зарегистрироваться можно на месте проведения, начиная с 9:00.

Время основных стартов на Зеленом марафоне:

9:00 — "Зелёные 5 вёрст",

9:10 — 10 км,

9:20 — Северная ходьба (4,2 км),

10:30 — детские забеги (420 м),

11:30 — 4,2 км,

12:35 — семейный костюмированный забег.