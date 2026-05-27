В Тюмени летом и осенью пройдет серия велогонок, первая - 30 мая

В областной столице 30 мая стартует серия велогонок в рамках чемпионата и первенства города Тюмени по велосипедному спорту.

За награды посоревнуются спортсмены в четырех возрастных категориях: 11-12, 13-14, 15-16 лет, а также 17 лет и старше. Открытие соревнований запланировано в 10:45, а сами старты начнутся в 11 часов. Награждение участников пройдет в 14 часов.

Где и когда пройдут гонки?

30 мая – индивидуальная гонка с раздельного старта (ул. В. Полякова);

31 мая – групповая гонка с общего старта (ул. В. Полякова);

21 июня – гонка-критериум (ул. Уездная);

4 июля – маунтинбайк-кросс-кантри (парк им. Гагарина);

5 июля – маунтинбайк-кросс-кантри с выбыванием (парк им. Гагарина);

3 октября – маунтинбайк-велокросс (парк им. Гагарина).

Дистанции различаются в зависимости от дисциплины:

- в индивидуальной гонке – от 5 до 10 км;

- в групповой – от 10 до 40 км;

- в критериуме – от 2 до 14 кругов.

Горные дисциплины проходят в парке им. Гагарина.

Для участия в велогонке нужно подать заявку:

до 27 мая – шоссейные гонки;

до 18 июня – критериум;

до 3 июля – маунтинбайк;

до 2 октября – велокросс.