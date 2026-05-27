В Тюмени летом и осенью пройдет серия велогонок, первая - 30 мая

В областной столице 30 мая стартует серия велогонок в рамках чемпионата и первенства города Тюмени по велосипедному спорту.
За награды посоревнуются спортсмены в четырех возрастных категориях: 11-12, 13-14, 15-16 лет, а также 17 лет и старше. Открытие соревнований запланировано в 10:45, а сами старты начнутся в 11 часов. Награждение участников пройдет в 14 часов.
Где и когда пройдут гонки?
30 мая – индивидуальная гонка с раздельного старта (ул. В. Полякова);
31 мая – групповая гонка с общего старта (ул. В. Полякова);
21 июня – гонка-критериум (ул. Уездная);
4 июля – маунтинбайк-кросс-кантри (парк им. Гагарина);
5 июля – маунтинбайк-кросс-кантри с выбыванием (парк им. Гагарина);
3 октября – маунтинбайк-велокросс (парк им. Гагарина).
Дистанции различаются в зависимости от дисциплины:
- в индивидуальной гонке – от 5 до 10 км;
- в групповой – от 10 до 40 км;
- в критериуме – от 2 до 14 кругов.
Горные дисциплины проходят в парке им. Гагарина.
Для участия в велогонке нужно подать заявку:
до 27 мая – шоссейные гонки;
до 18 июня – критериум;
до 3 июля – маунтинбайк;
до 2 октября – велокросс.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru