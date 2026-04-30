Борцы Центра спортивной подготовки взяли два золота Чемпионата УрФО в Екатеринбурге

07:11 30 апреля 2026
Фото: ГАУ ТО "ЦСП"

В Екатеринбурге с 23 по 25 апреля проходил Чемпионат Уральского федерального округа по греко-римской борьбе. Участие приняли 68 спортсменов из всех регионов округа.

В составе сборной Тюменской области отличились борцы Центра спортивной подготовки, принеся в копилку региона две золотые медали: Сергей Кутузов (мастер спорта России международного класса) стал лучшим в весовой категории до 77 кг, Всеволод Бердник (мастер спорта России) - в категории до 97 кг.

Всего по итогам соревнований команда Тюменской области завоевала четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Теги: греко-римская борьба
