Борцы Центра спортивной подготовки взяли два золота Чемпионата УрФО в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 23 по 25 апреля проходил Чемпионат Уральского федерального округа по греко-римской борьбе. Участие приняли 68 спортсменов из всех регионов округа.
В составе сборной Тюменской области отличились борцы Центра спортивной подготовки, принеся в копилку региона две золотые медали: Сергей Кутузов (мастер спорта России международного класса) стал лучшим в весовой категории до 77 кг, Всеволод Бердник (мастер спорта России) - в категории до 97 кг.
Всего по итогам соревнований команда Тюменской области завоевала четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
