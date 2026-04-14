Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по развитию спорта

Тюменская область - в числе лучших в рейтинге регионов в сфере спорта за 2025 год, исследование представил министр спорта Михаил Дегтярёв на заседании Правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

В рейтинге регионов в сфере спорта за 2025 год лучшими стали: города Санкт-Петербург и Москва, Волгоградская, Владимирская, Калужская, Мурманская, Тюменская, Свердловская, Брянская, Липецкая, Челябинская, Тульская, Смоленская области, Татарстан, Карачаево-Черкессия, Башкирия и Мордовия, Краснодарский, Камчатский и Хабаровский края.

Президент РФ поставил задачу по повышению к 2030 году уровня удовлетворённости граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Комплексная госпрограмма является основным стратегическим документом развития отрасли в стране. Её ключевые показатели по итогам года достигнуты, резюмировал итоги заседания вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов и развитие адаптивного спорта.