Праздник для всей семьи: в Тюмени открылась регистрация на Зелёный Марафон

В Тюмени началась регистрация на благотворительный забег Зелёный Марафон. Семейный и спортивный праздник Сбера состоится 30 мая, в преддверии Дня защиты детей. В этом году мероприятие поддержит популярная подписка СберПрайм.

Забег начнется на набережной реки Туры от конторы пароходства (улица 25 Октября, 23а, строение 1). Участники всех возрастов (0+) присоединятся к семейному старту в 1 км — можно проявить фантазию и прийти в интересном костюме. Для бегунов с 14 лет и старше готовят дистанцию на 4,2 км и дружественный забег на 5 км "5 Зелёных вёрст". Отдельная дистанция для взрослых — 10 км. Дистанция для детей 7–13 лет — 420 м. Любители скандинавской ходьбы пройдут 4,2 км.

Для самых маленьких организаторы придумали фан-забег на 4,2 метра "Резвые пинетки", на него отдельной регистрации не требуется.

В программу Зелёного марафона входит и спортивно-развлекательная программа с подарками от партнеров забега.

Традиционно на Зелёном марафоне запланирована масштабная благотворительная акция. Добровольное пожертвование можно внести, выбирая дистанцию для бега. Также присоединиться к доброму делу любой желающий может на платформе СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. Пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". Все собранные средства пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи предложат ребятам индивидуальные образовательные маршруты, помогут раскрыть таланты и научат находить друзей.

По традиции Сбер удвоит итоговую сумму, которая в этом году она может стать рекордной. За прошлый год участники перечислили на помощь детям более 30 млн рублей, а с учетом удвоения со стороны банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

Из года в год на СберПрайм Зелёном Марафоне мы участвуем со смыслом, чтобы помогать детям. Каждый бежит в своём темпе, у скандинавской ходьбы тоже свой темп, но все делают одно доброе дело. Это больше чем бег — это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни. Я приглашаю всех любителей бега, кому близка идея такого марафона, принять участие в нашем благотворительном семейном празднике, который мы постараемся сделать незабываемым. Уверен, что Зелёный Марафон станет одним из самых ярких и добрых спортивных событий в нашей стране.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Зелёный Марафон с каждым годом наращивает масштаб. В 2025 году участниками события стали 60 тысяч жителей Урала. На наш большой, яркий праздник, где органично объединились забег и спортивно-развлекательная программа, приходят целыми семьями: здесь каждый находит занятие по душе. Зелёный Марафон поддерживает развитие физической культуры, формирует устойчивые практики здорового образа жизни, способствует продвижению принципов активного долголетия, сплачивает вокруг благотворительных инициатив для помощи детям и развития инклюзивных образовательных программ. Приходите! Давайте покажем настоящий уральский характер и мощь!

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников, а Зелёный марафон в 2026 году будет одним из самых массовых и в России, и в мире.